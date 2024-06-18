Сборная Турции впервые в истории победила в первом туре Евро

Вечером вторника в огненном матче в Дортмунде первый тур группового этапа Евро-2024 завершали сборные Турции и Грузии. Турки победил с уверенным счётом – 3:1.

Любопытно, но ранее в истории турки никогда не побеждали в первом поединке на Евро. Таким фактом делится Opta Sports. Более того, все пять предыдущих первых матчей на чемпионатах Европы турецкая сборная проигрывала.

Напомним, что туркам в двух оставшихся встречах предстоит сыграть со сборными Португалии, 22 июня и Чехии, 26 июня. Тренирует турок итальянский специалист Винченцо Монтелла. Больше подробностей о прошедшем матче - в нашем отчёте.