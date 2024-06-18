Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче

Черноморская разборка – можно и так сказать. Сборные Турции и Грузии оказались предпоследней парой команд, обоюдно вступивших в борьбу на чемпионате Европы. После них в первом туре группового этапа остаётся лишь матч Португалия – Чехия. На прошлом Евро слабейшим участником считали Северную Македонию, сейчас многие так расценивали Грузию.

Грузинская сборная впервые попала на чемпионат Европы и вообще на крупный турнир сборных. Кто-то скажет, что повезло ей провести оба мартовских стыка дома. Тогда были повержены Люксембург в основное время и Греция по пенальти. Если и повезло, это не отменяет факта квалификации на крупный турнир. В групповом отборочном этапе грузины заняли четвёртое место, а турки выиграли квинтет, где также были Хорватия, Уэльс, Армения и Литва.

Сборная Турции провалила Евро-2020, а сейчас она настроена весьма серьёзно. Первые минуты отчётного матча показали это. Не собирались «янычары» откладывать дело в долгий ящик. Но знакомиться с грузинскими воротами мяч всё же не хотел сразу. Гюлер навесил справа на дальнюю штангу, а там Кекчю не дотянулся. Две подачи слева с угловых – и новые удары. Но Кану Айхану и Бардакчи не хватило точности. Дальнюю попытку Чалханоглу поставили под блокировку.

У грузин вообще плохи были дела с подбором. Айхан после сумбурного метания мяча приложился издали со скоростью в 122 км/ч, и мяч об левую штангу стукнулся. Мамардашвили глазами заколдовал сферу, и та отскочила не внутрь створа. Но оказалось, что и кавказская сборная готова обострять дальними ударами. Меквабишвили пробил после передачи Хвичи, а рикошет от Бардакчи заставил вступать в игру Гюнока. И после углового на дополнительном темпе подопечные Вилли Саньоля довели дело до дистанционного удара – только неточного.

С другой стороны, в обороне у грузинской сборной дела по-прежнему не были налажены. Кенан Йылдыз получил шанс на левом полуфланге, шарахнул с острого угла, но Мамардашвили действовал как надо. Потом градус давления турок несколько снизился, однако это перед вспышкой со стрельбой по девяткам вокруг 25-й минуты. Кадыоглу подал слева, Двали вынес мяч головой, а Мюлдюр влёт с линии штрафной заслал сферу в правый угол. (1:0). Вскоре Гюлер справа прострелил на Йылмаза, и тот продлил Йылдызу, поразившему левую девятку (не 2:0, потому что офсайд).

И расплата пришла туркам за «левый» гол. Ну это так, фигура речи. На 32-й минуте Кочорашвили справа финтами запутал Йылдыза и прострелил на Микаутадзе, который чётко отправил мяч в ближний угол. Привет Гюноку – и 1:1. А ведь через пару минут могло 1:2 стать. Какабадзе головой справа скинул на Микаутадзе, в падении едва не вскрывшего левый угол. Но вот в другой атаке Какабадзе и Кварацхелия перемудрили, перекидывая ответственность друг на друга. По первым минутам можно было прогнозировать разгром в пользу Турции, однако грузинские игроки оказались не робкого десятка и не пальцем деланы.

Рисунок игры сохранился, когда команды вернулись с перерыва. Оперативно Мюлдюр протестировал Мамардашвили – тот не дремал. Выдержал вратарь грузин и испытание штрафным ударом Чалханоглу. Если про ответные атаки номинальных гостей, то Китеишвили покрутился с мячом на левом полуфланге и в итоге пробил в руки Гюнока. Бардакчи накрыл удар Микаутадзе с разворота после паса Хвичи. Китеишвили слева протыкал мяч на Кварацхелию, который в подкате не попал в правый угол.

Середина второго тайма – время чуда в исполнении Гюлера. Дальняя вкрутка с левой в аналогичную девятку не оставила никого равнодушным (2:1). Тут же «янычары» организовали себе прекрасный шанс недлинным розыгрышем. Маршрут Йылдыз – Кадыоглу – Кекчю, а завершение благоприятное для Мамардашвили. В отличие от первого тайма, вариант с быстрым обратным голом не прошёл у Хвичи и компании. Кочорашвили преобразовал стеночку с Микаутадзе в проверку прочности перекладины.

Поспокойней в плане атакующих действий стала играть Турция. Отошла назад, сосредоточилась на удержании преимущества в счёте – типа такого. Некстати для грузин была медицинская пауза, но её оказывали Хвиче, так что там по затяжке времени вопрос не стоял. У «янычаров» на замену появился Языджи. Пробил он с навеса Челика, а Мамардашвили парировал.

Прорвать навалом оборону турок у сборной Грузии не вышло. Но шансы были. После прострела Кварацхелии возникла неразбериха, турки мяч не вынесли, однако Кочорашвили не попал в левый угол. Ещё и удар Давиташвили с подбора после штрафного, но там мяч попал в голову Айкадина. Мамардашвили побежал вперёд на стандарты, и грузины пропустили контратаку, которую точным ударом в пустые ворота увенчал Актюркоглу. 3:1. Сборная Грузии проиграла, но показала характер. А команда Винченцо Монтеллы стартовала на Евро-2024 с победы.

Кирилл Иванцов