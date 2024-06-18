Гюлер – самый молодой игрок в истории Евро, забивший в дебютном матче

Во втором тайме матча Турция – Грузия на Евро-2024 в Германии Арда Гюлер, полузащитник мадридского «Реала» и турецкой команды забил фееричный гол в ворота грузин. Он из-за пределов штрафной «закрутил» сферу в левую «девятку» ворот Георгия Мамардашвили.

Как сообщает Opta Sports, благодаря своему выстрелу Арда установил рекорд. Теперь он самый молодой игрок в истории Евро, забивший в своем дебютном матче. 18 июня Арде 19 лет и 114 дней.

Таким образом, Гюлер побил рекорд Криштиану Роналду. Тот в 19 лет и 128 дней в 2004 году распечатал ворота сборной Греции.

Текстовая трансляция поединка сборных Турции и Грузии - у нас на портале.