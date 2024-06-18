Ветеран ЦСКА - о потере Мбаппе: «Это особенный игрок»

Сборной Франции будет сложно без Килиана Мбаппе на Евро-2024, заявил экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин.

«Мбаппе – это особенный игрок. Очевидно, что отсутствие Килиана – это потеря для сборной. Но насколько она ощутима, покажет только турнир», - приводит слова ветерана vprognoze.ru.

Масалитин также добавил, что одним из вариантов игры в атаке для французов в отсутствие Мбаппе является выход в центре нападения Оливье Жиру.

Напомним, Мбаппе сломал нос в самом конце встречи с Австрией (1:0). Форвард избежал операции, но пропустит оставшуюся часть группового этапа, а потом будет играть в специальной защитной маске.