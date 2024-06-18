У Камавинга возникли проблемы перед матчем с Нидерландами

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга может пропустить предстоящий матч Евро-2024 против сборной Нидерландов.

Как сообщает RMC Sport, на тренировке 21-летний футболист почувствовал мышечный дискомфорт. Подробности пока не раскрываются.

Напомним, в первом туре чемпионата Европы – 2024 сборная Франции одержала победу над Австрией с минимальным счетом 1:0.

Соперником французов во втором туре станет национальная команда Нидерландов. Встреча пройдет в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.