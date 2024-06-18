Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 1 3
Чехия 0 0
Португалия 0 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

У Камавинга возникли проблемы перед матчем с Нидерландами

18 Июня 2024 • 20:29 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
21.06 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга может пропустить предстоящий матч Евро-2024 против сборной Нидерландов.

Как сообщает RMC Sport, на тренировке 21-летний футболист почувствовал мышечный дискомфорт. Подробности пока не раскрываются.

Напомним, в первом туре чемпионата Европы – 2024 сборная Франции одержала победу над Австрией с минимальным счетом 1:0.

Соперником французов во втором туре станет национальная команда Нидерландов. Встреча пройдет в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Франции Эдуардо Камавинга ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Июня
14:51
Мбаппе предложили сыграть в маске черепашки-ниндзя 2
14:26
Мбаппе надеется сыграть уже в ближайшем матче Франции 1
14:05
Рабио сообщил, что Мбаппе может сыграть с Польшей
13:44
Кьеллини: «Когда впервые увидел Мбаппе, сразу же позвонил спортивному директору «Ювентуса»
13:37
Булыкин: «У Франции есть футболисты, способные заменить Мбаппе»
13:09
Мбаппе пропустит матч против Нидерландов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ ФРАНЦИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал» Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Турция Турция
Грузия Грузия
3
1
1.75 3.80 4.60
Видео
18.06.24 в 22:00
Португалия Португалия
Чехия Чехия
1.83 3.45 4.70
Видео
19.06.24 в 16:00
Хорватия Хорватия
Албания Албания
1.55 4.00 6.50
Видео
19.06.24 в 19:00
Германия Германия
Венгрия Венгрия
1.35 5.20 8.50
Видео
19.06.24 в 22:00
Шотландия Шотландия
Швейцария Швейцария
3.50 3.35 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
20:39 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер – самый молодой игрок в истории Евро, забивший в дебютном матче
20:33 · Чемпионат Европы 2024
Ветеран ЦСКА - о потере Мбаппе: «Это особенный игрок»
20:29 · Чемпионат Европы 2024
У Камавинга возникли проблемы перед матчем с Нидерландами
20:28 · Чемпионат Европы 2024
Гюлер отметился шедевральным голом в матче со сборной Грузии
20:27 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «В Португалии, помимо Роналду, есть и другие интересные игроки»
20:03 · Чемпионат Европы 2024
У Микаутадзе – шесть голов в последних шести выходах в старте за сборную Грузии
19:37 · Чемпионат Европы 2024
Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на Евро 2
19:31 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Турции забила грузинам два гола подряд, засчитали один
19:25 · Чемпионат Европы 2024
Щербаченко пояснил, когда на Евро-2024 пойдёт другой футбол эксклюзив
19:21 · Чемпионат Европы 2024
Стипиди: «Сборная России не слабее Шотландии, Хорватии, Венгрии или Польши» эксклюзив
18:55 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн оценил форму сборной Германии
18:29 · Чемпионат Европы 2024
Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024
18:25 · Чемпионат Европы 2024
Турция - Грузия: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 6 эксклюзив
18:16 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты Турции и Грузии бросаются друг на друга на стадионе
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Хвича – в старте: Сборные Турции и Грузии объявили составы на матч Евро-2024
Все новости