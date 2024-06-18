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Чемпионат Европы по футболу 2024

У Микаутадзе – шесть голов в последних шести выходах в старте за сборную Грузии

18 Июня 2024 • 20:03 Комментировать
Турция
3:1
Грузия
окончен

Жорж Микаутадзе, форвард национальной сборной Грузии забил исторический гол своей команды. Он поразил ворота сборной Турции вечером вторника и стал автором первого гола на Евро в истории грузинской сборной.

Но самое интересное – это безумная форма Жоржа в составе своей команды. У него в активе шесть голов в последних шести матчах за грузинскую сборную, в которых он выходил в стартовом составе. Таким фактом делится Opta Sports.

Напомним, что в 20:00 по московскому времени стартовал второй тайм матча турок и грузин в Дортмунде при счёте 1:1. Текстовую трансляцию события ведёт наш портал!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Жорж Микаутадзе

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