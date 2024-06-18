В матче Евро-2024 между сборными Турции и Грузии забит очередной гол. На 25-й минуте Мерт Мюлдюр шикарным ударом с лета открыл счет. Тут же Кенан Йылдыз в упор замкнул прострел, но гол отменили, так как в офсайде был кончик бутсы игрока. На 32-й минуте сборная Грузии провела результативную атаку. Георгий Кочорашвили у правой боковой линии штрафной площади раскачал оппонента и сыграл к воротам, а Жорж Микаутадзе в касание поразил ближний угол ворот - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на Евро
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