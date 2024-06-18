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Чемпионат Европы по футболу 2024

Микаутадзе стал автором первого гола сборной Грузии на Евро

18 Июня 2024 • 19:37 Комментировать (2)
Турция
2:1
Грузия
1 1.70 X 3.95 2 5.30
2-й тайм

В матче Евро-2024 между сборными Турции и Грузии забит очередной гол. На 25-й минуте Мерт Мюлдюр шикарным ударом с лета открыл счет. Тут же Кенан Йылдыз в упор замкнул прострел, но гол отменили, так как в офсайде был кончик бутсы игрока. На 32-й минуте сборная Грузии провела результативную атаку. Георгий Кочорашвили у правой боковой линии штрафной площади раскачал оппонента и сыграл к воротам, а Жорж Микаутадзе в касание поразил ближний угол ворот - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.


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Сборная Турции Сборная Грузии Жорж Микаутадзе ещё теги

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ТУРЦИЯ ГРУЗИЯ
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
18 Июня 2024 в 19:47
Кварацхелия что-то не в своей тарелке - несколько раз терял мяч в простых ситуациях
Francisco Gento
18 Июня 2024 в 19:42
А ведь могут атаковать грузины! Успеха их команде!
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