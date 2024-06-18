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Чемпионат Европы по футболу 2024

Щербаченко пояснил, когда на Евро-2024 пойдёт другой футбол эксклюзив

18 Июня 2024 • 19:25 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым в целом оценил матчи первого тура группового этапа Евро-2024.

- Пока нет матчей навылет, многие игры оказываются прагматичными. Команды готовятся и знают козыри друг друга. Порой целые таймы, а то и полные матчи довольно скучновато смотреть. Прошло мало времени после окончания национальных чемпионатов, футболисты не особо отдохнули после длинного клубного сезона. И мало времени было у сборных на тренировочный процесс перед чемпионатом Европы. Сыгранность должна улучшаться у команд по ходу турнира, и будет больше эмоций, когда пойдут уже решающие матчи, – сказал Щербаченко.

Второй тур группового этапа чемпионата Европы начнётся 19 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Щербаченко
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