Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался на тему отсутствия сборной России среди участников чемпионата Европы.

- Вы что, можете сказать, что сборная России сегодня слабее сборной Шотландии? Или Хорватии, где Дедушки Мазаи собрались? Или слабее сборных Венгрии и Польши? Я так не думаю. Это говорит о том, что у Российской премьер-лиги достаточно хороший уровень, – сказал Стипиди.

Первый тур группового этапа Евро-2024 завершается матчами Турция – Грузия и Португалия – Чехия.