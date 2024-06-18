Нагельсманн оценил форму сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о физическом состоянии команды.

Напомним, в первом туре домашнего чемпионата Европы – 2024 немецкий коллектив разгромил Шотландию со счетом 5:1.

— Меня это не слишком беспокоит. У нас хорошие паузы между играми. Конечно, сезон был долгим, но все команды в равных условиях. Игроки в хорошей форме и производят приятное впечатление, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

В рамках второго тура сборная Германии встретится со сборной Венгрии. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.