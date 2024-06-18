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Чемпионат Европы по футболу 2024

Нагельсманн оценил форму сборной Германии

18 Июня 2024 • 18:55 Комментировать
Германия
...
Венгрия
1 1.27 X 6.10 2 12.00
Через 22 ч. 17 мин.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о физическом состоянии команды.

Напомним, в первом туре домашнего чемпионата Европы – 2024 немецкий коллектив разгромил Шотландию со счетом 5:1.

— Меня это не слишком беспокоит. У нас хорошие паузы между играми. Конечно, сезон был долгим, но все команды в равных условиях. Игроки в хорошей форме и производят приятное впечатление, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

В рамках второго тура сборная Германии встретится со сборной Венгрии. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн

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