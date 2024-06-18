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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн назвал трёх фаворитов Евро-2024

18 Июня 2024 • 18:29 Комментировать
Дания
...
Англия
1 6.00 X 3.75 2 1.65
20.06 19:00

Нападающий национальной сборной Англии Гарри Кейн назвал три команды, которые считает фаворитами чемпионата Европы.

«Я должен сказать, что Англия попытается выиграть турнир. Мы заняли второе место в прошлый раз, а теперь стремимся сделать ещё один шаг.

Франция всегда является фаворитом, потому что они показывали отличные результаты, особенно в недавней истории. Эту команду сложно обыграть.

И назову Германию. Турнир для команды домашний, поэтому особенный», - сказал Кейн в интервью GQ Germany.

Напомним, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли англичан по пенальти.

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