Фанаты Турции и Грузии бросаются друг на друга на стадионе

В одном из вторничных матчей на Евро-2024 сыграют сборные Турции и Грузии. Некоторые фанаты заранее пришли на стадион, чтобы точно ничего не пропустить. Между тем, в социальных сетях появилось видео, снятое с трибун. На нём видно, как фанаты команд Турции и Грузии бросаются в направлении друг на друга, несмотря на наличие ограждения. При этом из стороны в сторону летят различные предметы. В общем, на стадионе напряжённо – пока что потеть приходится не футболистам, а сотрудникам служб безопасности.

Матч между сборными Турции и Грузии стартует в 19:00, не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.