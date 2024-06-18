Хвича – в старте: Сборные Турции и Грузии объявили составы на матч Евро-2024

Во вторник программа матчей на Евро-2024 стартует позже обычного, ведь игр будет две. В первой из них сойдутся сборные Турции и Грузии. Ниже приводим стартовые составы команд на этот матч.

Стартовый состав Турции: Гюнок, Мюлдюр, Акайдин, Бардакчи, Кадыоглу, Чалханоглу, Айхан, Гюлер, Кекчю, Кенан Йылмаз, Барыш Йылмаз.

Стартовый состав Грузии: Мамардашвили, Кверквелия, Кашия, Двали, Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвили, Меквабишвили, Цитиаишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Матч между сборными Турции и Грузии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.