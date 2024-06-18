Сборная Сербии потеряла важного игрока на Евро-2024

Сборная Сербии начала путь на чемпионате Европы с поражения от Англии со счётом 0:1. Уже в концовке первого тайма сербу Филипу Костичу, традиционно бороздящему весь левый фланг, понадобилась замена.
Как сообщает Tuttosport, ссылаясь на представителя Футбольного союза Сербии, Костичу на восстановление понадобится как минимум две недели. У представителя «Ювентуса» в результате МРТ выявили повреждение внешней коллатеральной связки колена.
Скорее всего, на чемпионате Европы Филип Костич больше не сыграет. Это является ударом для сборной Сербии, ведь Костич является важным игроком основы.
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