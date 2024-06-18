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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Сербии потеряла важного игрока на Евро-2024

18 Июня 2024 • 17:24 Комментировать
Словения
...
Сербия
1 5.00 X 3.40 2 1.85
20.06 16:00

Сборная Сербии начала путь на чемпионате Европы с поражения от Англии со счётом 0:1. Уже в концовке первого тайма сербу Филипу Костичу, традиционно бороздящему весь левый фланг, понадобилась замена.

Как сообщает Tuttosport, ссылаясь на представителя Футбольного союза Сербии, Костичу на восстановление понадобится как минимум две недели. У представителя «Ювентуса» в результате МРТ выявили повреждение внешней коллатеральной связки колена.

Скорее всего, на чемпионате Европы Филип Костич больше не сыграет. Это является ударом для сборной Сербии, ведь Костич является важным игроком основы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Филип Костич

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