Сборная Сербии потеряла важного игрока на Евро-2024

Сборная Сербии начала путь на чемпионате Европы с поражения от Англии со счётом 0:1. Уже в концовке первого тайма сербу Филипу Костичу, традиционно бороздящему весь левый фланг, понадобилась замена.

Как сообщает Tuttosport, ссылаясь на представителя Футбольного союза Сербии, Костичу на восстановление понадобится как минимум две недели. У представителя «Ювентуса» в результате МРТ выявили повреждение внешней коллатеральной связки колена.

Скорее всего, на чемпионате Европы Филип Костич больше не сыграет. Это является ударом для сборной Сербии, ведь Костич является важным игроком основы.