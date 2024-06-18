Роналду сделал заявление перед первым матчем на Евро-2024

Во вторник вечером сборная Португалии проведёт первый матч на чемпионате Европы – 2024. Соперником команды Роберто Мартинеса будет Чехия. За несколько часов до игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный нападающий Криштиану Роналду.

«Сегодня начинается ещё одна глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной и весь путь, полный испытаний и побед. Теперь я имею честь быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и решимости. Благодаря общей силе и поддержке мы превращаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за ещё один триумф. Объединившись, нас не остановить! Вперёд, Португалия!» - написал Роналду.

Матч Португалия – Чехия стартует в 22:00. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.