Кавазашвили: «Я бы очень хотел, чтобы грузины выиграли у Турции»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче между сборными Грузии и Турции.

Специалист заявил, что Турция является сбалансированной командой, а у Грузии пока есть только желание. При этом он считает, что при правильном настрое грузины смогут всех удивить.

— Конечно, я бы очень хотел, чтобы грузины выиграли, но если будет и ничья, я буду очень доволен, — приводит слова Кавазашвили Vprognoze.