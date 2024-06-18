Кавазашвили: «Я бы очень хотел, чтобы грузины выиграли у Турции»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче между сборными Грузии и Турции.
Специалист заявил, что Турция является сбалансированной командой, а у Грузии пока есть только желание. При этом он считает, что при правильном настрое грузины смогут всех удивить.
— Конечно, я бы очень хотел, чтобы грузины выиграли, но если будет и ничья, я буду очень доволен, — приводит слова Кавазашвили Vprognoze.Матч первого тура чемпионата Европы – 2024 между Турцией и Грузией состоится сегодня, 18 июня. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.
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