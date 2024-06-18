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Чемпионат Европы по футболу 2024

Самые возрастные команды чемпионата Европы

18 Июня 2024 • 16:20 Комментировать (1)

Чемпионат Европы набирает обороты. Лидеры не дают сомневаться в своих амбициях. Пока что самый крупный результат за хозяйкой турнира – сборной Германии. Любопытно, что «бундестим» является и самой возрастной командой турнира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует пятёрку самых опытных сборных чемпионата Европы.  

Модрич и Левандовски

Открывают список самых опытных сборных поляки (средний возраст 27,8 года) и хорваты (27,7). В составе «шашечных» сразу семь игроков, которым 30 и более лет. Возглавляет этот список лидер сборной Хорватии Лука Модрич. Страшно представить, но игрок мадридского «Реала» уже играл за национальную команду (2006 год), когда ещё даже не родился самый юный игрок чемпионата Европы Ламин Ямаль (дата рождения 2007 год). Самым возрастным игроком сборной Польши является 36-летний Камил Гросицки. Всего на полтора месяца младше него Роберт Левандовски, который должен успеть восстановиться ко второму матчу тура.

Немцы – самые возрастные

Открывает тройку самых возрастных команд сборная Словении (средний возраст 27,95 года). Йосип Иличич из «Марибора» в январе этого года отпраздновал своё 36-летие. Всего же в составе Словении девять игроков старше 30 лет. Те же девять человек в заявке у сборной Шотландии (средний возраст 28,15 года). При этом самому старшему, Джеймсу Форресту из «Селтика», 32 года. Ещё один любопытный факт – четверо из пяти опытных игроков самых возрастных сборных играют в своих внутренних чемпионатах. Исключение составляет только Лука Модрич, который защищает цвета мадридского «Реала».

В составе самой возрастной сборной турнира, сборной Германии (средний возраст 28,3 года), целых десять человек старше 30 лет. В этом списке все три голкипера немцев: Марк-Андре Тер Штеген (32 года), Оливер Бауманн (34 года) и Мануэль Нойер (38 лет). Вратарь «Баварии» является самым возрастным игроком сборной Германии.

Считается, что только сплав опыта и молодости даёт результат. Немцы это опровергают. Правда, в матче против практически такого же возрастного соперника. Поэтому будет интересно понаблюдать за самыми опытными национальными командами текущего чемпионата Европы.

Самые возрастные сборные чемпионата Европы

Сборная
Средний возраст
Германия 28,3
Шотландия 28,15
Словения 27,95
Польша 27,8
Хорватия 27,7

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Хорватии Лука Модрич Роберт Левандовски евро-2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
18 Июня 2024 в 18:03
Любопытно. как в этот список не попала Португалия с почти 40-летним Роналду.
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