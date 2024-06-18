Петржела: «Роналду уже не тот»

Чешский тренер Властимил Петржела ответил на вопрос о том, нужно ли сборной Чехии бояться нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Нет, он не угроза для сборной Чехии. Криштиану уже не тот, что раньше. И точно не является главной ударной силой португальцев, — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

Во вторник, 18 июня, сборная Чехии встретится со сборной Португалии в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.