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Чемпионат Европы по футболу 2024

Петржела: «Роналду уже не тот»

18 Июня 2024 • 16:19 Комментировать
Португалия
...
Чехия
1 1.50 X 4.60 2 6.80
Через 3 ч. 28 мин.

Чешский тренер Властимил Петржела ответил на вопрос о том, нужно ли сборной Чехии бояться нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Нет, он не угроза для сборной Чехии. Криштиану уже не тот, что раньше. И точно не является главной ударной силой португальцев, — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

Во вторник, 18 июня, сборная Чехии встретится со сборной Португалии в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Властимил Петржела Сборная Португалии Сборная Чехии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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