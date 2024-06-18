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Чемпионат Европы по футболу 2024

Песьяков объяснил, почему не может назвать фаворита Евро-2024

18 Июня 2024 • 16:06 Комментировать

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков признался, что не следит за текущим чемпионатом Европы, который проходит в Германии.

«За чемпионатом Европы не слежу. Смотрел максимум тайм матча Испания — Хорватия. Не назову фаворита», — приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Сегодня, 18 июня, пройдут заключительные матчи первого тура чемпионата Европы – 2024. В 19:00 по столичному времени Турция встретится с Грузией, а в 22:00 (мск) Португалия сыграет с Чехией.

За всеми событиями в обоих матчах вы сможете следить на спортивном портале LiveResult, который организует текстовые онлайн-трансляции.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Песьяков
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