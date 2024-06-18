Языджи: «У сборной Турции невероятные фанаты»

Нападающий сборной Турции Юсуф Языджи в преддверии первого матча на Евро-2024 высказался о болельщиках национальной команды.

— У нас невероятные фанаты. Куда бы мы ни пошли, они всегда придут нас поддержать. На каком стадионе бы я не играл, когда я поднимаю голову, то вижу турецкий флаг, — приводит слова Языджи Fotomac.

На счету 27-летнего футболиста 43 матча за сборную Турции, в которых он забил три мяча и стал автором семи голевых передач.

Сегодня, 18 июня, сборная Турции встретится со сборной Грузии в матче первого тура чемпионата Европы – 2024. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка, начало события — в 19:00 по мск.