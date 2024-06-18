Камоцци: «Кварацхелия станет звездой этого чемпионата Европы»

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился ожиданиями от игры вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на текущем чемпионате Европы.

«Хвича станет звездой этого чемпионата Европы. Я жду от него сильного выступления. Он — очень талантливый футболист», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В настоящий момент у 23-летнего Кварацхелии 30 матчей в футболке национальной команды, 15 забитых мячей и восемь результативных передач.

Для сборной Грузии турнир начнется уже сегодня, 18 июня, матчем против сборной Турции. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.