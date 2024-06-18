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Чемпионат Европы по футболу 2024

Камоцци: «Кварацхелия станет звездой этого чемпионата Европы»

18 Июня 2024 • 15:28 Комментировать
Турция
...
Грузия
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Через 2 ч. 44 мин.

Итальянский менеджер Франко Камоцци поделился ожиданиями от игры вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на текущем чемпионате Европы.

«Хвича станет звездой этого чемпионата Европы. Я жду от него сильного выступления. Он — очень талантливый футболист», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В настоящий момент у 23-летнего Кварацхелии 30 матчей в футболке национальной команды, 15 забитых мячей и восемь результативных передач.

Для сборной Грузии турнир начнется уже сегодня, 18 июня, матчем против сборной Турции. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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