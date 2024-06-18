Божович: «Без сборной России чемпионат Европы очень слабый»

Известный тренер Миодраг Божович дал комментарий по поводу отсутствия сборной России на чемпионате Европы.

Как известно, сборной России не дали даже шанса выйти на Евро-2024, поскольку УЕФА не допустил команду к отборочному турниру из-за санкций.

«Смотрел матчи и не увидел ни одного качественного. Там не было нормального футбола. Конечно, никто не знает, вышла бы сегодняшняя сборная России из группы на этом Евро, но пока без российской команды этот чемпионат смотрится очень слабым», - цитирует Божовича Sport24.

В последний раз сборная России выступала на чемпионате Европы в 2021 году под руководством Станислава Черчесова. Тогда российская команда не смогла выйти из группы, финишировав на последнем месте.