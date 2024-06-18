Лунёв: «Надеюсь, что Грузия пройдёт далеко благодаря игре Мамардашвили»

Экс-голкипер «Байера» Андрей Лунёв поделился ожиданиями от выступления сборной Грузии на текущем Евро-2024.

«Я надеюсь, что сборная Грузии пройдет далеко благодаря игре вратаря Мамардашвили. Пожелаю им удачи! Чтобы они справились с давлением и показывали свои лучшие качества», — приводит слова Лунёва Metaratings.

Стоит сказать, что сборная Грузии впервые в истории попала в финальную стадию чемпионата Европы – 2024. По итогам жеребьевки Грузия оказалась в группе F вместе с Чехией, Португалией и Турцией.

Первый матч на турнире грузины проведут уже сегодня, 18 июня, — соперником станет Турция. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.