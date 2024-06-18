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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду назвали самым слабым звеном

18 Июня 2024 • 14:59 Комментировать (1)
Португалия
...
Чехия
1 1.50 X 4.60 2 6.80
Через 5 ч. 57 мин.

Во вторник вечером на Евро-2024 сыграют сборные Португалии и Чехии. Экс-футболист чешской команды Карел Поборски дал комментарий о звёздном португальце Криштиану Роналду.

«Я уже давно говорю, что Роналду будет самым слабым звеном. Фанаты обеих команд сходят по нему с ума, но в своём возрасте он не так хорош в построении игры и прессинге, как его партнёры. Поэтому для нашей сборной было бы хорошо, ели бы он вышел в старте.

Снимаю шляпу перед ним за его достижения, которых он добился благодаря уверенности в себе. Но время не остановить, ему уже 39. Мы уже видели, как на чемпионате мира в Катаре тренер Португалии столкнулся с Роналду как с проблемой», - сказал Поборски CTK.

Карел Поборски является лучшим ассистентом в истории Евро.

Что нужно Роналду, чтобы стать лучшим ассистентом в истории Евро

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Чехии Карел Поборски ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Вайнах 06
18 Июня 2024 в 15:34
Ну давайте уже объективно что ли. В свои 37, играя за МЮ, он прессинговал поактивнее, чем 9 из 10 остальных игроков на поле (за исключением Фернандеша). На чемпионат мира в Катаре он приехал без предсезонки и без игровой практики (спасибо лысому). В свои 39 он до сих пор показывает выдающиеся результаты пусть и не в самом топовом чемпионате (однако никто до него таких результатов и близко не показал в том же чемпе, даже будучи намного моложе). К этому турниру Рон готовился по настоящему имхо, а значит будет готов на все свои ныне возможные 100% (понятно, что это далеко от 100%, когда ему было 25). Так что жду с нетерпением сегодняшнюю игру, надеюсь он накажет чехов дуплетом хотя бы)
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