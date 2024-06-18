Роналду назвали самым слабым звеном

Во вторник вечером на Евро-2024 сыграют сборные Португалии и Чехии. Экс-футболист чешской команды Карел Поборски дал комментарий о звёздном португальце Криштиану Роналду.

«Я уже давно говорю, что Роналду будет самым слабым звеном. Фанаты обеих команд сходят по нему с ума, но в своём возрасте он не так хорош в построении игры и прессинге, как его партнёры. Поэтому для нашей сборной было бы хорошо, ели бы он вышел в старте.

Снимаю шляпу перед ним за его достижения, которых он добился благодаря уверенности в себе. Но время не остановить, ему уже 39. Мы уже видели, как на чемпионате мира в Катаре тренер Португалии столкнулся с Роналду как с проблемой», - сказал Поборски CTK.

Карел Поборски является лучшим ассистентом в истории Евро.

Что нужно Роналду, чтобы стать лучшим ассистентом в истории Евро