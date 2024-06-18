Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе будет играть в защитной маске после полученного на Евро-2024 перелома носа. В социальных сетях 25-летний форвард даже спросил, есть ли у кого-то идеи по тому, какой должна быть маска.

Отвечая на публикацию Мбаппе, многие футбольные фанаты призывают капитана сборной Франции сыграть в маске черепашки-ниндзя. В своё время Килиан уже примерял такую маску в раздевалке «ПСЖ».

Вряд ли пожелание болельщиков будет исполнено, ведь маска изготавливается для защиты костей, а не для забавы.

Напомним, что в понедельник Франция обыграла Австрию со счётом 1:0.