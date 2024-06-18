Рой Кин раскритиковал Мбаппе за поступок на Евро-2024

После серьёзной травмы носа в матче против Австрии форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся на футбольное поле без разрешения арбитра, за что получил жёлтую карточку. Предполагается, что Мбаппе вернулся и сел на газон для того, чтобы игра остановилась, и Франция быстрее провела замену. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не оценил этот поступок капитана «трёхцветных».

«Он пытался остановить игру и сел на поле. Мне не понравилось за этим наблюдать, это не то, что происходит в порядке вещей. Он заслужил эту жёлтую карточку. Мне не понравился этот момент, я не могу назвать его действие положительным», - сказал Кин ITV.

Франция обыграла Австрию со счётом 1:0.