Кейн назвал свой любимый вид спорта после футбола

Нападающий «Баварии» и национальной сборной Англии Гарри Кейн назвал свой второй самый любимый вид спорта.

«Гольф – мой второй любимый вид спорта в мире. Это действительно важная часть моей жизни по многим причинам. Для меня это лучший способ отключиться от стресса и нервов, связанных с футболом.

В гольфе мы можешь ужасно играть на 17 лунках, а потом сделать один хороший удар на последней лунке, после чего есть желание снова играть завтра!» - сказал Кейн в интервью GQ Germany.

Выбор Гарри Кейна наверняка одобряет другой экс-игрок «Тоттенхэма» - Гарет Бэйл. Валлиец известен своей большой любовью к гольфу.