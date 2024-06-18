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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн назвал свой любимый вид спорта после футбола

18 Июня 2024 • 14:36 Комментировать (1)
Дания
...
Англия
1 6.00 X 3.75 2 1.65
20.06 19:00

Нападающий «Баварии» и национальной сборной Англии Гарри Кейн назвал свой второй самый любимый вид спорта.

«Гольф – мой второй любимый вид спорта в мире. Это действительно важная часть моей жизни по многим причинам. Для меня это лучший способ отключиться от стресса и нервов, связанных с футболом.

В гольфе мы можешь ужасно играть на 17 лунках, а потом сделать один хороший удар на последней лунке, после чего есть желание снова играть завтра!» - сказал Кейн в интервью GQ Germany.

Выбор Гарри Кейна наверняка одобряет другой экс-игрок «Тоттенхэма» - Гарет Бэйл. Валлиец известен своей большой любовью к гольфу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
18 Июня 2024 в 14:45
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