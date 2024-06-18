Мбаппе надеется сыграть уже в ближайшем матче Франции

Килиан Мбаппе получил перелом носа в игре против Австрии, и теперь в прессе появляется много информации о потенциальной дате возвращения форварда на футбольное поле. Как сообщает ESPN, сам Мбаппе надеется сыграть уже в следующем матче Франции против Нидерландов 21 июня. Впрочем, в сборной не хотят рисковать здоровьем звёздного игрока, поэтому вероятность его выхода на поле в пятницу невелика.

Отмечается, что Мбаппе может сыграть против Польши 25 июня, если он будет нужен команде. Не исключено, что к третьей игре Франция уже закроет вопрос с выходом в плей-офф чемпионата Европы.

В понедельник Франция обыграла Австрию со счётом 1:0.