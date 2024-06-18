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Чемпионат Европы по футболу 2024

Щербаченко: «У Тедеско и «Спартак» был неконкретным» эксклюзив

18 Июня 2024 • 14:05 Комментировать (1)
Бельгия
0:1
Словакия

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии (0:1).

- Бельгия сделала перезагрузку. На поле было мало ветеранов, которые долгое время играли за эту сборную. Поэтому команде не хватало сыгранности. И остались прежние проблемы. Большое количество промахов у Лукаку. Два его гола отменены ВАРом. Зрелая игра со стороны Словакии, которая хорошо изучила Бельгию и подготовились, но выиграла не без доли везения. Такую мини-сенсацию подарила. У Тедеско и «Спартак» был таким же неконкретным. Правильно говорят, что Мостовой теперь будет пить, гулять и отмечать, – сказал Щербаченко.

Во втором туре группового этапа сборная Бельгии сыграет с национальной командой Румынии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Фёдор Щербаченко Доменико Тедеско ещё теги

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