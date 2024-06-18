Рабио сообщил, что Мбаппе может сыграть с Польшей

Хавбек сборной Франции Адриен Рабио поделился комментарием о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе.

В матче первого тура чемпионата Европы – 2024 между Францией и Австрией (1:0) Мбаппе получил перелом носа, столкнувшись в конце встречи с Кевином Дансо.

— С Мбаппе все в порядке. Ему пришлось уйти с поля из-за сломанного носа, но там нет ничего страшного. Возможно, он сможет сыграть в третьем матче, — цитирует Рабио RMC Sport.

Во втором туре Евро-2024 сборная Франции встретится с Нидерландами. Игра между командами пройдет в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.