Губерниев оценил влияние травмы Мбаппе

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу травмы нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. По мнению Губерниева, французы могу решать серьёзные задачи и без Мбаппе в составе.

«Франция не такая зависимая от Мбаппе команда. Нет такой зависимости, как в своё время у Португалии от Роналду, у Аргентины от Марадоны, у той же Франции в своё время от Платини. Даже без него французы могут до финала дойти», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в понедельничной игре чемпионата Европы против Австрии Мбаппе получил перелом носа. Форвард сильно ударился о плечо соперника, когда пытался выполнить удар головой по мячу.

Сборная Франции обыграла Австрию со счётом 1:0 благодаря голу Максимилиана Вёбера в свои ворота.

Стало известно, когда Мбаппе может сыграть на Евро-2024