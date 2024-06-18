Руни выделил одного игрока сборной Франции – это не Мбаппе и даже не Гризманн

Известный в прошлом футболист Уэйн Руни выделил одного футболиста в составе сборной Франции. Англичанин отметил полузащитника Н’Голо Канте, который был признан лучшим игроком в матче Евро-2024 против Австрии (победа французов 1:0).

«У Франции есть лучший командный игрок – Канте. Он умеет делать всё: прессинговать, выбирать позицию, использовать разрывы, разбивать действия соперников и помогать атаке. Таким был Яя Туре, который отбирал мяч и действовал в атаке. Но Канте ещё лучше в плане защиты.

Энергия Канте улучшает других игроков – они не беспокоятся терять позицию, потому что знают, что при потере Канте совершит отбор. Для меня это один из лучших полузащитников мира», - цитирует Руни Football Tweet.