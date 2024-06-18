Кьеллини: «Когда впервые увидел Мбаппе, сразу же позвонил спортивному директору «Ювентуса»

Бывший центральный защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о своём первом впечатлении об игре нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, француз стал одним из главных прорывов в сезоне-2016/17, когда выступал в составе «Монако».

«Первое впечатление о Мбаппе? Я увидел Килиана в одном из его первых матчей в Лиге чемпионов. «Монако» играл против «Манчестер Сити». Увидев Мбаппе, я в 11 ночи позвонил спортивному директору «Ювентусу» Паратичи. Я спросил у него: «кто такой этот парень?», – цитирует Кьеллини Football Italia.

Напомним, Мбаппе с нового сезона будет выступать за мадридский «Реал», с которым подписал контракт на правах свободного агента.