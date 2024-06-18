Булыкин: «У Франции есть футболисты, способные заменить Мбаппе»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о травме нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что из-за перелома носа 25-летний футболист не сможет помочь своей команде до конца группового этапа.

«У Франции есть футболисты, которые могут хорошо сыграть и заменить Мбаппе. Конечно, будет тяжеловато, все-таки он топ-футболист», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мбаппе получил травму в конце минувшего матча со сборной Австрии. Встреча между командами завершилась победой французов с минимальным счетом 1:0.

Во втором туре Евро-2024 Франция сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 21 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск.