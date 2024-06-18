Титов сделал уверенный прогноз на матч Португалия - Чехия

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча сборных Португалии и Чехии в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024.

«Португалия с невероятным подбором футболистов будет владеть преимуществом и 2-3 мяча точно забьет. В стартовой встрече все должно быть в порядке. Ставлю на Португалию с форой (-1)», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Матч сборных Португалии и Чехии состоится сегодня, 18 июня, на стадионе в Лейпциге. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.