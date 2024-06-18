Фюллькруг извинится перед фанатом, которому сломал руку на матче Евро-2024

Форвард национальной команды Германии Никлас Фюллькруг, который ударом на разминке сломал руку болельщику, собирается загладить свою вину. Об этом информирует Bild.

Нападающий намерен принести извинения пострадавшему фанату. Фюллькруг отправит болельщику свою футболку и письмо с личным обращением.

В стартовом матче чемпионата Европы – 2024 сборная Германии сыграла против команды Шотландии. Подопечные Юлиана Нагельсманна разгромили соперника со счетом 5:1. Один из голов себе в актив записал Фюллькруг.

Следующий поединок на домашнем турнире «бундестим» проведет против сборной Венгрии.