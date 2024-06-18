Мбаппе пропустит матч против Нидерландов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в ближайшем туре группового этапа Евро-2024, где коллективу Дидье Дешама предстоит сыграть против Нидерландов.

Как сообщает Canal Plus, капитан сборной Франции ещё не готов выйти на поле после перелома носа, который получил во вчерашнем поединке против Австрии. Пока неизвестно, когда именно Мбаппе сможет вернуться в строй. Ранее сообщалось, что в оставшихся матчах Евро-2024 Килиан будет выступать в защитной маске.

Напомним, вчера Мбаппе отметился ассистом в матче против сборной Австрии и помог Франции одержать минимальную победу 1:0.