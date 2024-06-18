Павлюченко - о Мбаппе: «Перелом носа - это не ногу сломать и не череп»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о повреждении французского форварда Килиана Мбаппе. Игрок получил перелом носа и выбыл до конца групповой стадии Евро-2024.
«Я удивлен. Сейчас есть специальные маски, в которых можно играть. Перелом носа - это не ногу сломать и не череп. Наверное, берегут его просто. Решили его оставить на более важные игры», - передает слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».
В первом матче на чемпионате Европы Франция минимально обыграла Австрию со счетом 1:0. В следующем поединке команде Дидье Дешама будет противостоять сборная Нидерландов.
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