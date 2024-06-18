Газзаев прокомментировал травму лидера сборной Франции Мбаппе

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал травму лидера сборной Франции Килиана Мбаппе. Звездный нападающий сломал нос в матче с Австрией и выбыл до конца групповой стадии чемпионата Европы – 2024.
«Потеря Мбаппе - это серьезно. Но Франция - одна из команд, которая лучше всех укомплектована. Потеря Мбаппе существенная, но это не значит, что они откажутся от своей цели», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборная Франции отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. В следующем поединке команда Дидье Дешама встретится с Нидерландами.
Бан пользователя