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Чемпионат Европы по футболу 2024

Провал игрока «Реала»: Лунин получил ужасную оценку за матч Украины

18 Июня 2024 • 12:59 Комментировать
Румыния
3:0
Украина

Сборная Украины провалилась в стартовом матче на чемпионате Европы. Команда Сергея Реброва в понедельник вечером проиграла Румынии с крупным счётом 0:3. Голкипер Андрей Лунин не смог выручить «жёлто-синих» в эпизодах с голами, хотя два из них были забиты из-за пределов штрафной площадки.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину ужасную оценку за этот матч – 3,8 балла. Вторым самым худшим игроком из тех, кто выходил на поле с первых минут, стал защитник Ефим Конопля – 5,32 балла.

Напомним, что на клубном уровне вратарь Андрей Лунин представляет мадридский «Реал».

Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии

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