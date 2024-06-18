Провал игрока «Реала»: Лунин получил ужасную оценку за матч Украины

Сборная Украины провалилась в стартовом матче на чемпионате Европы. Команда Сергея Реброва в понедельник вечером проиграла Румынии с крупным счётом 0:3. Голкипер Андрей Лунин не смог выручить «жёлто-синих» в эпизодах с голами, хотя два из них были забиты из-за пределов штрафной площадки.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину ужасную оценку за этот матч – 3,8 балла. Вторым самым худшим игроком из тех, кто выходил на поле с первых минут, стал защитник Ефим Конопля – 5,32 балла.

Напомним, что на клубном уровне вратарь Андрей Лунин представляет мадридский «Реал».

Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии