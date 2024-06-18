Нападающий сборной Германии Фюллькруг сломал руку болельщику на Евро-2024

Центрфорвард сборной Германии Никлас Фюллькруг во время разминки перед матчем против Шотландии сломал руку одному из болельщиков. Об этом рапортует Sky Sport Germany.

Как информируют журналисты, нападающий нанес удар по воротам и попал в фаната. В результате попадания у болельщика была сломана рука. 43-летний мужчина был госпитализирован и смотрел матч открытия в больнице. К счастью, операция болельщику не понадобилась.

Напомним, что сборная Германии уверенно стартовала на домашнем турнире, разгромив Шотландию со счетом 5:1. Фюллькруг забил один из голов «бундестим» в прошедшем поединке.