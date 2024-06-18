Австриец, «сломавший» Мбаппе, обратился к звёздному нападающему

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо обратился к нападающему Килиану Мбаппе. Во вчерашнем матче французский нападающий сломал нос в столкновении с австрийцем и теперь рискует пропустить несколько матчей.

«Мне очень жаль, что Мбаппе получил травму в нашем матче. Хочу пожелать Килиану всего самого лучшего. Я надеюсь, что он скоро вернется на поле», - оставил сообщение защитник в социальных сетях.

Матч завершился минимальной победой сборной Франции со счетом 1:0. В рамках второго тура подопечные Дидье Дешама встретятся с Нидерландами, а завершат групповой этап поединком против Польши.