Пименов: «Франции некем заменить Мбаппе»

Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался о травме форварда сборной Франции Килиана Мбаппе. 25-летний игрок сломал нос в матче с Австрией и рискует пропустить несколько матчей.

«Франции некем заменить Мбаппе. Его отсутствие - потеря для команды. Главное, чтобы не было сотрясения. Важно, чтобы команда смогла себе обеспечить достаточный выход из группы», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что Франция одержала минимальную победу над Австрией со счетом 1:0. В следующем матче группового этапа команда Дидье Дешама встретится с Нидерландами, а затем сыграет с Польшей.