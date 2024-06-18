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Чемпионат Европы по футболу 2024

С Роналду будет как с Месси – мысли Галласа

18 Июня 2024 • 12:37 Комментировать (1)
Португалия
...
Чехия
1 1.50 X 4.60 2 6.80
Через 8 ч. 45 мин.

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас высказался о перспективах Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Можно сказать, что это, наверное, его последний чемпионат Европы. У него есть тренер, который полностью его поддерживает. Все знают, что физически Роналду уже не тот игрок, которым был в молодости, но это неважно. Думаю, команда будет построена так, чтобы компенсировать это. Все игроки будут защищать его позиции, потому что им нравится играть с ним.

Я ожидаю, что стиль Роналду будет поход на стиль Месси, который мы видели на чемпионате мира. Все его партнёры боролись за него. Думаю, с Роналду будет та же история. Эта сборная Португалии действительно грозная. Если кто-то хочет выиграть Евро-2024, то такой команде нужно будет обыграть Португалию», - сказал Галлас Prime Casino.

Во вторник сборная Португалии проведёт на Евро-2024 первый матч - против Чехии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Вильям Галлас Сборная Португалии ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
18 Июня 2024 в 13:14
Галас ошибается про сравнение , Месси имел уважение в команде, потому что уважал своих партнёров, у припудренного этого не было вообще никогда. Никто не будет играть на его имидж .
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