С Роналду будет как с Месси – мысли Галласа

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас высказался о перспективах Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Можно сказать, что это, наверное, его последний чемпионат Европы. У него есть тренер, который полностью его поддерживает. Все знают, что физически Роналду уже не тот игрок, которым был в молодости, но это неважно. Думаю, команда будет построена так, чтобы компенсировать это. Все игроки будут защищать его позиции, потому что им нравится играть с ним.

Я ожидаю, что стиль Роналду будет поход на стиль Месси, который мы видели на чемпионате мира. Все его партнёры боролись за него. Думаю, с Роналду будет та же история. Эта сборная Португалии действительно грозная. Если кто-то хочет выиграть Евро-2024, то такой команде нужно будет обыграть Португалию», - сказал Галлас Prime Casino.

Во вторник сборная Португалии проведёт на Евро-2024 первый матч - против Чехии.