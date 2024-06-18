Гладилин: «Карьеры бельгийских звёзд находятся на финишной прямой – Лукаку и де Брёйне уже не могут вытащить игру»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от прошедших матчей очередного игрового дня на Евро-2024.

- Первая сенсация на Евро – победа Словакии над Бельгией. В чем причины поражения фаворита матча?

- Сейчас все сборные настолько ровные, что ярко никто не играет. Даже Бельгия. Те звезды, которые у них остались, уже находятся на финишной прямой в своих карьерах: Лукаку, де Брейне. Они сдают свои позиции и уже не могут вытащить игру. Так что сборные на Евро примерно равные. Просто словаки удачно использовали момент. Они играли ничуть не хуже бельгийцев. Даже интереснее. Да и двигались лучше. Но в этой группе, при том раскладе, который есть, даже третья команда может пройти дальше.

- Не считаете Бельгию претендентом на трофей?

- Это был первый матч. Надо смотреть, как они дальше будут выглядеть. Не думаю, что для них станет проблемой выход из группы. А вот по стыковым матчам могут возникнуть вопросы. Пока качество игры у них неважное, но это не показатель, потому что опытная команда в любой момент включится. Эти ребята знают свою силу.

- Какие перспективы у Словакии?

- Если будут играть так же, то выйдут из группы.

- Их смелый футбол вас не удивил?

- Это потому что они без комплексов. Понимают, что сейчас нет суперкоманд, а все словацкие футболисты играют в хороших зарубежных клубах. С теми же бельгийцами они встречались в чемпионатах. Футбол сейчас выровнялся. Даже Италия испытала проблемы в матче с Албанией.

- Какое впечатление произвела Франция в матче с Австрией?

- Потенциал у этой сборной огромный, если смотреть на состав. Там в запасе сидят футболисты, которые являются ведущими в своих клубах в топ-чемпионатах. Это показатель уровня сборной.

- Почему французы забили только один мяч?

- У них сейчас нет максимальной мотивации. Те сборные, кто ставит задачу играть весь месяц и бороться за трофей, начинают постепенно. Они сразу не рвут когти.

- Этот чемпионат Европы получается довольно конкурентным. Это следствие увеличения участников турнира?

- Просто сборные выровнялись . Футболисты играют в хороших чемпионатах, в которых подготовка у всех примерно одинаковая. Ярких звезд стало мало.

- Почему?

- Некоторые молодые таланты появляются, но им еще надо раскрыться. А некоторые останавливаются в росте.

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- Подметили для себя что-то новое в тех матчах, которые видели?

- Нет. Идет большая ротация. Все стараются играть в современный футбол, но не у всех это получается. Даже Хорватия с Модричем решила сыграть с испанцами, устроив сзади проходной двор. Эта сборная переоценила свои возможности.

Елена Григорьевская