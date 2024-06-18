Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от прошедших матчей очередного игрового дня на Евро-2024.

- В чем причины поражения фаворита матча, Бельгии, от Словакии?

- В низкой реализации моментов. Бельгийцы играли с преимуществом и имели возможности забить, но не смогли. Хотя там выступают такие мастера, которые обязаны забивать. Они реализовали два мяча, которые отменили с помощью ВАР. Там было все на тоненького. Мне немного жаль бельгийцев. По качеству футбола, по именам это очень интересная сборная. Обидное поражение.

- Бельгию по-прежнему считаете фаворитом этой группы?

- Да. Все-таки Тедеско уже опытный тренер. Может, первый блин и вышел комом, но это скорее несчастный случай. Но и соперника тоже можно похвалить. Словаки грамотно и активно оборонялись. Они хорошо построили свою игру тактически. Мне понравилась эта команда. Ребята там и в атаку убегали уверенно, есть футболисты, которые могут подержать мяч.

- Какие перспективы у этой сборной?

- Румыния, Словакия и Украина – ровные команды. Бельгия выделяется в группе по мастерству игроков. Думаю, три первые сборные разыграют одну путевку в плей-офф, другую завоюет Бельгия.

- Какое впечатление произвела Франция в матче с Австрией?

- От нее ждал большего: яркого, активного футбола, с голевыми моментами. Не знаю, сможет ли Мбаппе принимать участие в следующих матчах, и если нет, как это повлияет на команду. Понятно, что его отсутствие скажется на игре сборной, но здесь еще будет психологический момент. А так видно, что Франция – сильная, интересная сборная.

- Она остается для вас главным претендентом на трофей?

- Без Мбаппе шансы уменьшаются. Посмотрим, как эта французы проведут следующий матч.

- Какая сборная выделяется на турнире?

- Германия. Может, конечно, Шотландия показала не лучший свой футбол и пока выглядит слабо. Плюс удаление сломало их игру. То есть для немцев все удачно сложилось. Поэтому интересно посмотреть на них в следующем матче.

- Подметили для себя что-то новое в тех матчах, которые видели?

- Сверхнового сейчас сложно подметить. Команды так же играют в верхнем, среднем и нижнем блоке в зависимости от своей силы. Кто посильнее, больше пытается прессинговать на половине поля соперника. Более слабые сборные играют в оборонительный футбол, на контратаках. Поэтому сейчас сложно придумать что-то яркое.

- Из футболистов кто-то выделился по первым играм?

- В сборной Англии понравился Беллингем своими уверенными, активными действиями. Талантливый парень и лидер сборной.

Реклама

Елена Григорьевская