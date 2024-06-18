Хорватия потеряла полузащитника до конца Евро-2024 - известно имя

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич покинул расположение национальной команды на чемпионате Европы – 2024. Полузащитник не сыграет на престижном турнире из-за мышечного повреждения. Об этом информирует пресс-служба «клетчатых».

В первом туре чемпионата Европы сборная Хорватии встречалась с командой Испании. Подопечные Златко Далича потерпели крупное поражение со счетом 0:3. В этой встрече Влашич остался на скамейке запасных.

В рамках второго тура группового этапа хорваты встретятся со сборной Албании, а в заключительном матче команде Далича будут противостоять итальянские футболисты.