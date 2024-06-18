Стало известно, когда Мбаппе может сыграть на Евро-2024

Килиан Мбаппе получил перелом носа в первом же матче на чемпионате Европы. Пытаясь выполнить удар головой, звёздный нападающий сильно ударился о плечо соперника, что привело к серьёзной травме.

Появилась информация о том, что Мбаппе пропустит оставшиеся матчи группового этапа против Нидерландов и Польши. По данным RTL France, на восстановление капитану «трёхцветных» понадобится около 15 дней. Таким образом, Килиан может снова сыграть за Францию в четвертьфинале, если команда туда дойдёт.

Напомним, что сборная Франции в понедельник обыграла Австрию со счётом 1:0.

Кстати, Килиан Мбаппе пока ни разу не забивал в пяти матчах на Евро.

Мбаппе переборщил с наглостью и был наказан арбитром