Мбаппе вернулся в сборную Франции из больницы

Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся в расположение национальной команды после осмотра в больнице. В матче против Австрии 25-летний нападающий получил перелом носа.

Как сообщил посредством своих социальных сетей журналист Фабрицио Романо, Мбаппе будет проходить лечение и обойдется без хирургического вмешательства. Для игрока изготовят специальную защитную маску.

Ранее появилась информация, что нападающий попустит оставшиеся матчи группового этапа Евро.

Во втором туре групповой стадии Франция сыграет против Нидерландов, а затем встретится с Польшей.