Глава УЕФА назвал игрока «Барселоны», который станет лучшим в мире

Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о перспективах 16-ленего испанского нападающего Ламина Ямаля.
«Будь я владельцем футбольного клуба, то Ямаля пописал бы в первую очередь. Считаю Ламина самым лучшим молодым игроком мира. В будущем он может стать абсолютно лучшим в мире», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
Напомним, что на клубном уровне Ямаль выступает за каталонскую «Барселону». Сейчас форвард защищает цвета национальной сборной Испании на чемпионате Европы – 2024. В стартовом поединке с Хорватией (3:0) юный талант отметился результативной передачей.
Бан пользователя